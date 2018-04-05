В Брянске возбудили уголовное дело после падения наледи на ребенка

БРЯНСК, 5 апр – РИА Новости. Следствие в Брянске возбудило уголовное дело после того, как упавшая с крыши двухэтажного дома глыба льда травмировала четырехлетнего ребенка, сообщает СУСК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером. С крыши двухэтажного многоквартирного дома на улице Советской города Брянска на мальчика 2014 года рождения, вышедшего с мамой на прогулку, упал кусок льда.

С травмами головы ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Согласно предварительным выводам, здоровью ребенка причинен тяжкий вред – у него диагностирован перелом костей черепа.

"В Брянске возбуждено уголовное дело по факту получения малолетним ребенком травм в результате падения наледи с крыши жилого дома", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".