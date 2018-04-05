Экс-главу УФНС по Тамбовской области осудили на девять лет за взятки

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии и оштрафовал на 25 миллионов рублей экс-главу УФНС России по Тамбовской области, которая за восемь лет взяла взятками 12 миллионов рублей, два автомобиля, земельный участок с домом и гаражом, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В отношении бывшего руководителя регионального УФНС России Любови Круговой было возбуждено дело по статье "Получение взятки", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что осужденная, занимая различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области, в период с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций взятки за общее покровительство деятельности фирм и обеспечение попустительства по службе", — говорится в сообщении.

По данным следствия, после взяток налоговые проверки или не проводились, или по их результатам размер сумм налогов и штрафов снижался.

"Предметом взяток являлись два автомобиля (один иностранного, другой отечественного производства), денежные средства в размере 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском районе с построенным на нем домом и гаражом, а также предоставление услуг имущественного характера (строительство жилого дома в Сосновском районе и трудоустройство родственницы без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы)", — информирует следствие.

В ходе расследования дела накладывался арест на счета Круговой, недвижимое имущество и транспортные средства. Сама глава УФНС находилась под домашним арестом и была уволена с должности приказом министра финансов РФ в связи "с утратой доверия".

Как отмечает СК, Кругова вину не признавала ни в ходе предварительного расследования, ни в суде.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей и конфискацией автомобиля и некоторого недвижимого имущества", — сообщает следствие.