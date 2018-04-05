Хозяева дачи в Подмосковье нашли в летнем душе тело младенца

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Хозяева дачи в Балашихинском районе обнаружили в летнем душе тело новорожденного мальчика, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Пятого апреля в следственный отдел по городу Балашиха ГСУСК России по Московской области поступила информация об обнаружении тела новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.