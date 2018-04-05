МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Предпринимателя будут судить в Подмосковье за организацию убийства личного водителя, чтобы инсценировать покушения на самого себя, сообщает ГСУСК России по Московской области.

По версии следствия, весной 2016 года обвиняемый решил организовать убийство своего водителя, чтобы представить это как покушение на самого себя. Таким образом, он рассчитывал подставить одного из конкурентов и завладеть его бизнесом.

Убийство было совершено рядом с деревней Жостово Мытищинского района, где коммерсант приказал водителю остановиться, а сам вышел из автомобиля. Это, как установило следствие, было сигналом для киллера, который расстрелял водителя из карабина "Сайга".

Предприниматель сообщил правоохранителям, что в момент убийства водителя находился на пассажирском сидении автомобиля. "Однако следствием были проведены экспертизы, которые подтвердили отсутствие обвиняемого в автомобиле в момент совершения убийства, так как на нем и на предметах его одежды не было обнаружено каких-либо следов крови жертвы, микрочастиц или стекла", — говорится в сообщении.

Показания обвиняемого опровергают и записи с камер наблюдения. Уголовное дело в отношении коммерсанта передано в суд, поиск киллера продолжается в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, информирует СК.