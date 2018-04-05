"Доктор Веб" обнаружил вирус, атакующий клиентов Сбербанка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Доктор Веб" выявил троянца, атакующего клиентов Сбербанка, он может нанести ущерб более чем на 78 миллионов рублей, сообщает компания в четверг.
"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Ущерб, который может нанести Android.BankBot.358.origin, превышает 78 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Банковский троянец распространяется при помощи мошеннических СМС, которые могут рассылать как киберпреступники, так и сама вредоносная программа. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке — якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление.