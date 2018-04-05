В Краснодаре полиция начала проверку после массовой драки на стройке

КРАСНОДАР, 5 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в сети видео с кадрами массовой драки на стройплощадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

На стройплощадке в Краснодаре произошла массовая драка с участием рабочих, видео с кадрами инцидента попало в сеть. На кадрах около 20 человек, некоторые из которых дерутся, другие пытаются их разнять.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 29 марта, по его факту в полицию обращений не поступало. Собеседник агентства также добавил, что правоохранители провели беседы с рабочими стройки, однако все они отрицают свою причастность к драке.

"По факту инцидента, снятого на видео, проводится проверка. Устанавливаются личности, участвовавшие в драке", — отметили в ведомстве.