Корреспонденту "Вестей", снимавшему развод моста в Петербурге, сломали очки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Охранники Литейного моста в Петербурге, напавшие в ночь на среду на съёмочную группу местных "Вестей", сломали очки корреспонденту, сообщила РИА Новости начальник службы информации ГТРК "Санкт-Петербург" Елена Егорова.
В среду канал "Россия — Санкт-Петербург" в дневном и вечернем выпусках показал сюжет, в котором рассказывалось о нападении охранников Литейного моста на оператора Вячеслава Ракова и корреспондента Артёма Потара. По словам Егоровой, съёмка развода Литейного моста проводилась около двух ночи в среду.
По её словам, заявление в городскую прокуратуру написала телекомпания ГТРК "Санкт-Петербург", сам пострадавший корреспондент никакого заявления никуда не писал.
Представитель прокуратуры в беседе с РИА Новости воздержался от комментариев.
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн ранее написал в Twitter, что "Росгвардия проведёт проверку охранной структуры, чьи сотрудники напали на журналистов" "Вестей".