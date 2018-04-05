В Самаре потушили пожар на судоремонтном заводе

САМАРА, 5 апр – РИА Новости. Пожар, возникший в четверг на судоремонтном заводе в Самаре во время распиловки танкера, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Пожар ликвидирован в 15.15 (14.15 мск)", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Куйбышевском районе Самары загорелась рубка танкера, который распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу 1-БИС, было задействовано 38 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет.