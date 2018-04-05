В Воронеже возбудили дело после падения на школьника наледи с крыши дома

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту падения наледи с крыши дома на 12-летнего школьника в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. Санкция данной стать предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности.
В середине марта в центре Воронежа упавшей с крыши наледью была тяжело травмирована 35-летняя женщина, которая шла на работу. Днем 25 марта упавшая с крыши многоквартирного дома №2 по улице Театральная в самом центре Воронежа наледь убила 71-летнего мужчину.