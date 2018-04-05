Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в ТЦ "Персей" спасателей

15:0205.04.2018
(обновлено: 15:35 05.04.2018)
17701
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Состояние трех пожарных, доставленных в НИИ им. Склифосовского после пожара в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, оценивается как тяжелое, все они находятся в ожоговой реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Все они лежат в ожоговой реанимации, состояние их тяжелое", — сказала собеседница агентства.
В департаменте здравоохранения столицы РИА Новости сообщили, что не располагают информацией о состоянии других пострадавших пожарных.
Возгорание на складе торгового центра "Персей для детей" произошло в среду днем.
Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Из горящего торгового центра посетителей эвакуировали по спасательной лестнице. Из здания вышли более 600 человек.
В районе 13.30 мск службы МЧС сообщили о том, что открытое горение в ТЦ было ликвидировано.
Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.
После этого пожарные провели так называемую проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
В результате пожара погиб работник ТЦ. Кроме того, пострадали шесть сотрудников Федеральной противопожарной службы, их эвакуировали вертолетами.
Последний раз сотрудники пожарного надзора проверяли торговый центр в марте.
Нарушений, которые могли повлиять на возникновение пожара, тогда в ТЦ не нашли.