Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в ТЦ "Персей" спасателей

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (33)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Состояние трех пожарных, доставленных в НИИ им. Склифосовского после пожара в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, оценивается как тяжелое, все они находятся в ожоговой реанимации, сообщили РИА Новости в медучреждении.

"Все они лежат в ожоговой реанимации, состояние их тяжелое", — сказала собеседница агентства.

В департаменте здравоохранения столицы РИА Новости сообщили, что не располагают информацией о состоянии других пострадавших пожарных.