ВС оставил в силе приговор украинцу, готовившему теракт в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Верховный суд России оставил без изменения приговор украинскому националисту Артуру Панову, осужденному на восемь лет колонии общего режима по обвинению в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения", — сказала сотрудница пресс-службы. По ее словам, в силе также оставлен приговор в отношении подельника Панова — жителя Ростова-на-Дону Максима Смышляева.

Как заявлял ранее начальник центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Ростовской области Артур Метцгер, в декабре 2015 года полиция и ФСБ задержали 17-летнего жителя Украины, в квартире которого нашли взрывное устройство. По данным предварительного расследования, украинский националист планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей в Ростове-на-Дону.

Северо-Кавказский окружной военной суд 11 августа 2017 года признал обоих фигурантов дела виновными – Панов получил восемь лет колонии общего режима, Смышляев – 10 лет строгого.

Как заявляло гособвинение, Панов решил устроить теракт, так как считал органы власти РФ виновными в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины. Таким образом он хотел оказать давление на органы власти, считает прокурор. Также гособвинение сообщало, что после личной встречи со Смышляевым Панов определил предполагаемое место теракта — гипермаркет на территории Западного жилого массива.

В обвинительном заключении указывается, что другими вариантами возможного места теракта были академический театр Горького и здания железнодорожного и главного вокзалов. Сообщается, что террористический акт "планировался им в один из государственных праздников, не исключая при этом возможности самоподрыва".

Как заявил на слушаниях Панов, он является жителем города Краснодон Луганской области Украины, который де-факто с 2014 года контролируется властями самопровозглашенной Луганской народной республики.

По версии следствия, для исполнения задуманного подозреваемый через интернет познакомился со Смышляевым, который, как считают в СК, по своим идеологическим и политическим взглядам являлся противником действующей власти в РФ. По версии следствия, украинский юноша рассказал Смышляеву о планируемом теракте и пообещал ему деньги за помощь в реализации плана.

Следователи утверждают, что в конце ноября 2015 года при встрече молодой человек рассказал ростовскому подельнику о мощности взрывного устройства и компонентах, из которого оно будет изготовлено, и о месте предполагаемого взрыва, а дома изготовил взрывное устройство, которое позже нашли при обыске.