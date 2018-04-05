Источник назвал возможную причину возгорания в московском ТЦ "Персей"

Автомобиль Следственного комитета России у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

Автомобиль Следственного комитета России у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Причиной пожара в московском торговом центре "Персей", по предварительным данным, стала перегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".

"В качестве основной версии пожара в ТЦ рассматривается большая нагрузка на электросети, предварительная причина — короткое замыкание", — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 марта сотрудники министерства проверили состояние противопожарных систем в столичном ТЦ "Персей". Здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системами водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также противодымной вентиляцией, которые во время происшествия сработали в штатном режиме.

Кроме того, было проведено обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара, максимально приближенное к реальному происшествию.