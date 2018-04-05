В Тюмени сгоревший магазин игрушек должны были проверить 12 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Магазин детских игрушек "Rich Family", сгоревший в Тюмени в ночь на четверг, должны были проверить на предмет пожарной безопасности 12 апреля, сообщает в четверг ГУ МЧС по Тюменской области.

Как ранее сообщало ведомство, одноэтажный магазин детских игрушек "Rich Family", расположенный в Тюмени на улице Кремлевской, вспыхнул в 00.15 местного времени (22.15 мск среды). Его кровля обвалилась. В 01.25 (23.25 мск среды) возгорание было локализовано. Общая площадь пожара составила больше трех тысяч квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

"В рамках поручения по проверке пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, других мест с массовым пребыванием людей работа комиссии в составе сотрудников прокуратуры и государственного пожарного надзора на данном объект была запланирована на 12 апреля", — отмечает управление.

Представитель регионального ГУ МЧС рассказал РИА Новости, что данный магазин входил в список аналогичных объектов, планово проверяемых на предмет пожарной безопасности. По его словам, остальные объекты из списка будут проверены в установленные перечнем сроки.