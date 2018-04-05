На Кубани будут судить женщину, убившую ребенка и выкинувшую его на помойку

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

КРАСНОДАР, 5 апр — РИА Новости. Геленджикский городской суд рассмотрит дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка в 2013 году в Геленджике, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 43-летняя жительница Геленджика скрыла факт своей беременности от родственников и не встала на учет в лечебное учреждение. В декабре 2013 года она родила девочку.

"В связи с тяжелым материальным положением, не желая сохранять жизнь ребенка, она, используя простыню, задушила его. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая поместила тело погибшей новорожденной девочки в мусорный контейнер по улице Островского. О совершенном преступлении женщина никому не сообщала", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, комплексная судебно-медицинская и другие.

В ведомстве добавили, что в инкриминируемом преступлении по статье 106 УК РФ обвиняемая признала в полном объеме. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу, добавили в СУСК.