Все жильцы выехали из дома в Пензе, где произошло частичное обрушение

САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все жильцы многоквартирного дома в Пензе, где во вторник произошло частичное обрушение, к четвергу выехали из аварийного здания, сообщила пресс-служба городской администрации.

Частичное обрушение наружной кладки угла стены с 4 по 2 этаж аварийного пятиэтажного кирпичного одноподъездного дома (бывшее общежитие) на улице Кулибина, 10, произошло вечером во вторник. Пострадавших нет. На территории региона ввели режим ЧС. Местные власти занялись срочным расселением дома. По данным мэрии, в этом доме 261 жилое помещение, большинство из которых находятся в частной собственности.

"Вчера (в среду) глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями дома №10 по улице Кулибина… Жильцам подробно объяснили, что из-за высокой угрозы обрушения жилого дома необходимо переехать на место временного пребывания в санаторий имени Володарского. В течение дня все жители выехали из дома №10 по улице Кулибина. Всем нуждающимся была оказана помощь в переезде", — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что помимо временного размещения в санатории имени Володарского, часть жильцов переехала в маневренный фонд, на съемные квартиры или к родственникам.

Согласно сообщению, дом на Кулибина взят под круглосуточное наблюдение правоохранительных органов, также под охрану взят санаторий имени Володарского для пресечения возможных случаев нарушения общественного порядка.

Это не первое обрушение части дома на улице Кулибина, 10. Ранее сообщалось, что 17 февраля 2018 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в 1,5 квадратных метра на уровне четвертого этажа. Никто не пострадал. По данным прокуратуры, аварийный дом планировалось расселить до 31 декабря 2024 года, но после этого обрушения ведомство потребовало незамедлительно его расселить и ограничить к нему доступ.