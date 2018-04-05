Все жильцы выехали из дома в Пензе, где произошло частичное обрушение

САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все жильцы многоквартирного дома в Пензе, где во вторник произошло частичное обрушение, к четвергу выехали из аварийного здания, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Вчера (в среду) глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями дома №10 по улице Кулибина… Жильцам подробно объяснили, что из-за высокой угрозы обрушения жилого дома необходимо переехать на место временного пребывания в санаторий имени Володарского. В течение дня все жители выехали из дома №10 по улице Кулибина. Всем нуждающимся была оказана помощь в переезде", — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что помимо временного размещения в санатории имени Володарского, часть жильцов переехала в маневренный фонд, на съемные квартиры или к родственникам.
Это не первое обрушение части дома на улице Кулибина, 10. Ранее сообщалось, что 17 февраля 2018 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в 1,5 квадратных метра на уровне четвертого этажа. Никто не пострадал. По данным прокуратуры, аварийный дом планировалось расселить до 31 декабря 2024 года, но после этого обрушения ведомство потребовало незамедлительно его расселить и ограничить к нему доступ.