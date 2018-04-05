В Удмуртии ребенка насмерть задавило упавшей стиральной машиной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб из-за упавшей на него стиральной машины в удмуртском селе Дебесы, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртской республике.

По данным проверки, которую проводит межрайонный следственный отдел, ребенок находился дома с матерью. Около 15.00 женщина на несколько минут отучилась из квартиры.

"Вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок находится под упавшей стиральной машиной и не подает признаков жизни. По предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результате сдавления грудной клетки", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и родственники погибшего ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.