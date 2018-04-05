Площадь лесных пожаров В ДФО увеличилась на 20 тысяч гектаров за сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась на 20 тысяч гектаров, за это время в ДФО возникло 23 новых лесных пожара, сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 15 лесных пожаров, возникло 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 53 очага", — сказано в сообщении.

Больше всего пожаров зарегистрировано за это время в Приморском крае — 24, а также в Амурской области — 23. Пять пожаров — в Еврейской автономии и один на землях лесного фонда в Хабаровском крае.

"За отчетный период площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 20,2 тысячи гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область — 18,9 тысячи гектаров", — уточняет департамент.

На тушении огня работали 795 человек с привлечением 151 единицы наземной техники и трех воздушных судов.

С 3 апреля в 18 районах Амурской области действует особый противопожарный режим, в четверг особый противопожарный режим ввели в Кавалеровском районе Приморья, об этом сообщила администрация края. Ранее сообщалось, что со 2 апреля особый противопожарный режим был введен на территории Уссурийского городского округа.

К концу среды силами лесопожарных формирований на Дальнем Востоке, по информации департамента лесного хозяйства, ликвидировано 15 возгораний. Продолжались работы по тушению 38 пожаров.