У горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Крыша обвалилась у горящего магазина игрушек в Тюмени, здание повреждено по всей площади, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская. В 01.25 (23.25 мск среды) возгорание было локализовано. Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. На месте сейчас работают 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС. Пострадавших нет.

"Кровля обвалилась. Магазин представляет собой большое панельное здание, одноэтажное", — сказал собеседник агентства.

По его словам, товар в магазине поврежден по всей площади. "В нем продавалось все для детей – от постельного белья до кроваток, от горшков до машинок", — отметил представитель ГУМЧС.