В Тюмени локализовали крупный пожар в магазине игрушек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Крупный пожар в магазине игрушек в Тюмени локализован на площади более 3 тысяч квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская.

"В 00.20 (местного времени) на месте вызова были три подразделения. В здании людей не было, никто не пострадал. Пожар продолжается. В 01.25 (23.25 мск среды) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка. Общая площадь составила больше 3 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте сейчас работают 67 человека личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС. Эвакуация не проводилась.