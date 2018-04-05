В МЧС рассказали о проверке горевшего московского ТЦ "Персей"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС 30 марта проверяли состояние противопожарных систем в столичном ТЦ "Персей", в котором в минувшую среду произошел пожар, сообщается на сайте ведомства в четверг.
Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Погиб один человек, шестеро спасателей пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".
Отмечается, что сотрудники вовремя вызвали пожарных и начали эвакуацию посетителей.
"На сегодняшний день по всей стране сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России уже проверили более 5,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. Работа будет продолжена", — отметили в ведомстве.
В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.
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