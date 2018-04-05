В МЧС рассказали о проверке горевшего московского ТЦ "Персей"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС 30 марта проверяли состояние противопожарных систем в столичном ТЦ "Персей", в котором в минувшую среду произошел пожар, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Погиб один человек, шестеро спасателей пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".

"Тридцатого марта 2018 года сотрудники МЧС России проверили противопожарное состояние торгового центра "Персей" в Москве. Кроме того, было проведено обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники вовремя вызвали пожарных и начали эвакуацию посетителей.

"На сегодняшний день по всей стране сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России уже проверили более 5,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. Работа будет продолжена", — отметили в ведомстве.

Противопожарные проверки по все стране начались после пожара вчетырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человк, в том числе 41 ребенок. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.