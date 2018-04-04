Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 13 июля арест подозреваемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля", — огласила решение судья Елена Поспелова.

Состояние здоровья экс-главы Марий Эл, который уже год находится в СИЗО "Лефортово", ухудшилось во время заседания, 54-летний мужчина почувствовал себя плохо. Суд ушел на перерыв, после чего Маркелову вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов обвиняемый пришел в себя, и рассмотрение вопроса о продлении ареста было продолжено.

По словам адвокатов, за год следствия в суде так и не прозвучали реальные и убедительные доказательства причастности обвиняемых к каким-либо преступлениям. Защита настаивала на смене меры пресечения на не связанную с заключением под стражу в следственном изоляторе.

Сам Маркелов заявил, что он, будучи "одним из лучших губернаторов", исполнял свои обязанности эффективно и взаимодействовал с руководством сельскохозяйственного комплекса в рамках своих полномочий. По его мнению, "руководство страны было неправильно проинформировано, что является политической ошибкой". Именно этот факт, считает экс-глава Марий Эл, и является причиной его ареста.

Адвокаты заявили о своем намерении обжаловать решение суда.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Также против него возбуждено уголовное дело по факту 222-й статьи УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов". Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.