Нижегородская колония подала иск к участнице Pussy Riot Марии Алехиной

НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 апр — РИА Новости. Нижегородская исправительная колония №2 подала иск о защите чести и достоинства против участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и издания "Собеседник", в котором был опубликован ее комментарий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Измайловского районного суда города Москвы Дарья Крыжановская.

Статья "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?" была опубликована изданием "Собеседник" 21 августа 2017 года. В ней, в частности, говорится об условиях труда заключенных, которые отбывают наказание в нижегородской женской исправительной колонии №2.

"Тридцатого марта в Измайловский районный суд Москвы поступил иск, поданный от лица колонии ГУФСИН Нижегородской области в отношении ООО "Собеседник-Медиа" и Марии Алехиной. Исправительная колония ИК-2 просит признать сведения, опубликованные в статье от 21 августа, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и репутацию исправительного учреждения", — рассказала Крыжановская.

По ее словам, истцы выражают несогласие с опубликованной в "Собеседнике" статьей и просят обязать издание опубликовать опровержение.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск, назначено на 15 мая.

РИА Новости пока не располагают комментариями ответчиков.

В конце февраля 2012 года группа девушек устроила в храме Христа Спасителя "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в Интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. В августе 2013 года Алехину перевели из Пермского края в нижегородскую женскую исправительную колонию №2. В декабре этого же года Мария Алехина вышла по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.