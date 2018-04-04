КЕМЕРОВО, 4 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС, тушившие пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, рассказали РИА Новости, как спасали людей из горящего здания.

Командир отделения Антон Бридов и начальник караула Сергей Генин из пожарной части №2 были на месте пожара в 16:11 (12:11 мск).

"Пока следовали к месту вызова, уже издалека было видно, что с торца здания идет густой дым. При подъезде было много машин, все было заставлено. Была дана команда выйти и бегом бежать ко входу в здание", — рассказал Бридов.

Генин также отметил, что подъехать к зданию было непросто: дороги в воскресный день были загружены, территория у торгового центра и на прилегающем проспекте Ленина была заставлена автомобилями. Тем не менее расчет, по словам Генина, получил сигнал в 16:04 и через семь минут был на месте.

Он уточнил, что "Зимняя вишня" находится на равном расстоянии от нескольких пожарных частей, и расчеты прибыли к месту происшествия практически одновременно, с разницей в минуту.

По словам Бридова, перед входом спасатели подключились к аппарату со сжатым воздухом, предназначенному для дыхания в непригодной для этого среде. Затем они поднялись на четвертый этаж, начали обследовать помещение, искать людей.

"Когда мы прибыли (на этаж — Прим.ред.), было очень сильное задымление, ничего практически уже не было видно. Шли с фонариками, на ощупь, ориентировались по стенам, друг за другом, чтобы самим не потеряться. Метров через 20-30 услышали хрип, на эти хрипы начали понемногу продвигаться и нащупали пострадавшего. Надели на него спасательное устройство и в обратном направлении начали его вытаскивать. Вытащили на улицу, передали скорой помощи", — вспоминает Бридов.

После этого пожарные поменяли баллон с воздухом и вновь поднялись на четвертый этаж, но находились там недолго: в помещении уже была высокая температура. Другие подразделения в это время тушили огонь.

"Обратно до того места (где обнаружили первого спасенного) не дошли, поднялась очень большая температура. Организм уже просто не выдерживал, мы бы сами сгорели", — поясняют спасатели.

Они рассказывают, что по четвертому этажу продвигались и пешком, и ползком, наклонялись, чтобы снизить воздействие высокой температуры, проверяли пространство на ощупь, прислушивались. По словам Генина, спасенного мужчину обнаружили во многом благодаря тому, что он хрипел. Если бы он не подавал признаков жизни, в темноте могли бы пройти мимо.

У спасателей была схема четвертого этажа. "По плану знали примерно где что находится, но нужно учитывать, что видимости фактически не было, мы передвигались на ощупь. В такие моменты даже если знаешь посещение, все ощущается по-другому: и расстояние, и время. Плюс высокая температура, мысль, что нужно людей найти", — поясняет Генин.

Другой сотрудник МЧС, начальник пожарно-спасательной части №1 Игорь Сорокин, о пожаре узнал, подъезжая к своему подразделению.

"Поступил сигнал от диспетчера о возгорании в "Зимней вишне". Незамедлительно выехал к мечту вызова. При следовании по проспекту Притомскому увидел большие черные клубы дыма, исходящие из здания. Когда подъехал к зданию, увидел, что эвакуировались дети, инвалиды-колясочники, и детей было очень много различного возраста", — рассказывает Сорокин о своих первых минутах у горящего торгового центра.

Перед Сорокиным, как начальником боевого участка №1, была поставлена задача проверить этажи на наличие людей. "Поднялся на третий этаж, увидел, как сидит женщина на корточках, спросил у нее о самочувствии, затем вывели ее на свежий воздух, передали врачам скорой помощи для осмотра", — рассказывает Сорокин.

Он отмечает, что когда поднимался на третий этаж в первый раз, задымление было незначительным, видимость была средней. Во второй раз дыма было уже много. Сорокин увидел, что в застрявшем между третьим и четвертым этажами лифте находится женщина.

"Она тоже сидела на корточках, закрывала лицо руками. Я принял решение разбить пожарным топором стеклянную шахту лифта и сам лифт. Разбили, достали женщину. Я снял маску, поднес ей к лицу. Потом эвакуировали ее так же на первый этаж и передали скорой помощи для осмотра", — рассказал спасатель.

По его словам, в последующем была поставлена задача работать с торца здания: тушили кровлю, охлаждали конструкции. Смена пожарных длилась шесть часов, затем их сменяли другие расчеты.

Сорокин напомнил, что в ситуации пожара главное — не паниковать, определить, где находится выход, и следовать именно к нему, так как спасатели или добровольцы обнаружат пострадавших скорее там, чем где-либо еще.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.