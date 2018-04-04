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Происшествия

Пожарные рассказали о спасении людей из горящей "Зимней вишни"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (882)
16:4404.04.2018
(обновлено: 17:05 04.04.2018)
17053
© Фото : МЧС России по Кемеровской областиСотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в КемеровоСотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 4 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС, тушившие пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, рассказали РИА Новости, как спасали людей из горящего здания.

Сотрудники Росгвардии у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Росгвардия: у охраны ТЦ в Кемерово не было круглосуточной связи с МВД

Командир отделения Антон Бридов и начальник караула Сергей Генин из пожарной части №2 были на месте пожара в 16:11 (12:11 мск).

"Пока следовали к месту вызова, уже издалека было видно, что с торца здания идет густой дым. При подъезде было много машин, все было заставлено. Была дана команда выйти и бегом бежать ко входу в здание", — рассказал Бридов.

Генин также отметил, что подъехать к зданию было непросто: дороги в воскресный день были загружены, территория у торгового центра и на прилегающем проспекте Ленина была заставлена автомобилями. Тем не менее расчет, по словам Генина, получил сигнал в 16:04 и через семь минут был на месте.

Он уточнил, что "Зимняя вишня" находится на равном расстоянии от нескольких пожарных частей, и расчеты прибыли к месту происшествия практически одновременно, с разницей в минуту.

По словам Бридова, перед входом спасатели подключились к аппарату со сжатым воздухом, предназначенному для дыхания в непригодной для этого среде. Затем они поднялись на четвертый этаж, начали обследовать помещение, искать людей.

"Когда мы прибыли (на этаж — Прим.ред.), было очень сильное задымление, ничего практически уже не было видно. Шли с фонариками, на ощупь, ориентировались по стенам, друг за другом, чтобы самим не потеряться. Метров через 20-30 услышали хрип, на эти хрипы начали понемногу продвигаться и нащупали пострадавшего. Надели на него спасательное устройство и в обратном направлении начали его вытаскивать. Вытащили на улицу, передали скорой помощи", — вспоминает Бридов.

СК РФ опубликовал новое видео из сгоревшего ТЦ Зимняя вишня
© СК РФ
СК опубликовал новое видео пожара в кемеровском ТЦ

После этого пожарные поменяли баллон с воздухом и вновь поднялись на четвертый этаж, но находились там недолго: в помещении уже была высокая температура. Другие подразделения в это время тушили огонь.

"Обратно до того места (где обнаружили первого спасенного) не дошли, поднялась очень большая температура. Организм уже просто не выдерживал, мы бы сами сгорели", — поясняют спасатели.

Они рассказывают, что по четвертому этажу продвигались и пешком, и ползком, наклонялись, чтобы снизить воздействие высокой температуры, проверяли пространство на ощупь, прислушивались. По словам Генина, спасенного мужчину обнаружили во многом благодаря тому, что он хрипел. Если бы он не подавал признаков жизни, в темноте могли бы пройти мимо.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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У спасателей была схема четвертого этажа. "По плану знали примерно где что находится, но нужно учитывать, что видимости фактически не было, мы передвигались на ощупь. В такие моменты даже если знаешь посещение, все ощущается по-другому: и расстояние, и время. Плюс высокая температура, мысль, что нужно людей найти", — поясняет Генин.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области‍

Другой сотрудник МЧС, начальник пожарно-спасательной части №1 Игорь Сорокин, о пожаре узнал, подъезжая к своему подразделению.

"Поступил сигнал от диспетчера о возгорании в "Зимней вишне". Незамедлительно выехал к мечту вызова. При следовании по проспекту Притомскому увидел большие черные клубы дыма, исходящие из здания. Когда подъехал к зданию, увидел, что эвакуировались дети, инвалиды-колясочники, и детей было очень много различного возраста", — рассказывает Сорокин о своих первых минутах у горящего торгового центра.

Перед Сорокиным, как начальником боевого участка №1, была поставлена задача проверить этажи на наличие людей. "Поднялся на третий этаж, увидел, как сидит женщина на корточках, спросил у нее о самочувствии, затем вывели ее на свежий воздух, передали врачам скорой помощи для осмотра", — рассказывает Сорокин.

Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНебольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане приходят на мемориал семьями.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане приходят на мемориал семьями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосквичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» к зданию представительства Кемеровской области в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня у здания представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
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Он отмечает, что когда поднимался на третий этаж в первый раз, задымление было незначительным, видимость была средней. Во второй раз дыма было уже много. Сорокин увидел, что в застрявшем между третьим и четвертым этажами лифте находится женщина.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

"Она тоже сидела на корточках, закрывала лицо руками. Я принял решение разбить пожарным топором стеклянную шахту лифта и сам лифт. Разбили, достали женщину. Я снял маску, поднес ей к лицу. Потом эвакуировали ее так же на первый этаж и передали скорой помощи для осмотра", — рассказал спасатель.

По его словам, в последующем была поставлена задача работать с торца здания: тушили кровлю, охлаждали конструкции. Смена пожарных длилась шесть часов, затем их сменяли другие расчеты.

Сорокин напомнил, что в ситуации пожара главное — не паниковать, определить, где находится выход, и следовать именно к нему, так как спасатели или добровольцы обнаружат пострадавших скорее там, чем где-либо еще.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах

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Происшествия
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил Дудкин
Наспасали 64 человека
17:07
04.04.2018
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