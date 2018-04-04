Ученица, стрелявшая в школе под Курганом, поедет в санаторный лагерь

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Ученица, которая обстреляла одноклассников в школе Шадринска Курганской области, на следующей неделе поедет в санаторный лагерь, также в лагерь, правда, в другой, для реабилитации поедут все учащиеся класса, где произошел инцидент, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Алена Лопатина.

В Шадринске 21 марта 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась. После этого школьница была направлена на медобследование, с ней работали психологи.

"Психолог закончила работу. В настоящее время определяются образовательные маршруты… Но в какую школу пойдет девочка, это, в первую очередь, будут решать родители… Пока принято решение, что весь класс для реабилитации и снятия напряженности поедет в санаторный лагерь на территории Курганской области. Сама школьница также поедет в лагерь, но в другой, ей больше нужна индивидуальная психологическая помощь", — сказала Лопатина.

По ее словам, все школьники будут продолжать обучение в лагере, получая при этом разнообразное санаторное лечение. Школьники уедут 10 апреля на 21 день, при этом работа с их родителями продолжится, уточнила она.

Омбудсмен добавила, что стрелявшая школьница на текущей неделе посетила один день занятий в классе, где произошел инцидент. Атмосфера в классе была настороженная, но при этом присутствовала заместитель директора по воспитательной работе, конфликтов не было, добавила она.

Также Лопатита сообщила, что вторая школьница, участвовавшая в конфликте (которая принесла в школу оружие), продолжит посещать школу.