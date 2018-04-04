СК возбудил дело после пожара в ТЦ "Персей" в Москве

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (24)

Вертолет Центра экстренной медицинской помощи у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

Вертолет Центра экстренной медицинской помощи у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. По факту возгорания в торговом центре на востоке Москвы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщает официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "причинение смерти по неосторожности"; "халатность", — сказала Иванова.

Она пояснила, что в среду в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в торгово-развлекательном центре "Персей" на востоке Москвы. По предварительным данным, пострадало трое граждан, один из которых погиб.

Ранее глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов сообщил журналистам, что пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, но не обошлось без жертв: погиб сотрудник ТЦ, а трое спасателей пострадали.