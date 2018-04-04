Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на тушении пожара в детском торговом центре Персей в Москве. 4 апреля 2018

Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на тушении пожара в детском торговом центре Персей в Москве. 4 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожарные полностью потушили торговый центр "Персей" на востоке Москвы.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", — сказал Денисов.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы. Возгорание началось на складе ткацкой фабрики, который занимал пятый и шестой этажи здания, на первых четырех этажах располагался ТЦ.

Всего из торгового центра эвакуировали 600 человек. В ходе тушения возгорания пострадали шестеро пожарных. Один человек погиб. Это сотрудник ТЦ.

На месте происшествия продолжают работать следователи, изымается интересующая СК документация, начат поиск владельцев складов складов.