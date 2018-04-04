В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении 30 сотрудников авиазавода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении тридцати сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева токсичным таллием, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Задержанный — 37-летний местный житель, идет следствие. Мотивы совершения преступления пока не известны.

С ноября прошлого года сотрудники авиазавода начали регулярно жаловаться врачам на проблемы со здоровьем. Отравление таллием у работников нашли в январе. По словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, все пациенты получили своевременною помощь.

На авиазаводе взяли пробы воздуха, почвы и воды. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Пострадавшие сотрудники рассказали, что после отравления у них ухудшилось зрение, выпадали волосы, изменился цвет лица, начался тремор рук и сильные боли. У некоторых онемели ноги, и они не могли самостоятельно передвигаться.

Руководство предприятия заверило, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.