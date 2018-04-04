МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего адвоката и телеведущего программы "Суд идет" Владимира Резника (Орешникова) к семи годам лишения свободы за мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Белова.

Отбывать наказание Резник будет в колонии строгого режима.

Подсудимый полностью согласился с обвинением, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По версии обвинения, бывший телеведущий получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей. За это "вознаграждение" он обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться предпринимателя условного срока.

Это уже вторая судимость Резника. В январе 2012 года столичный Тверской суд приговорил телеведущего, носившего тогда фамилию Орешников, к двум годам лишения свободы за крупное мошенничество. При этом выяснилось, что он работал адвокатом незаконно, по поддельному диплому.

Тогда Орешникова обвинил в мошенничестве один из его клиентов, предприниматель Сергей Слободяник, которого также обвиняли в незаконной банковской деятельности. За освобождение от уголовной ответственности бизнесмен, по его словам, передал через адвоката взятки несколькими траншами на 20 миллионов рублей, но ему все-таки предъявили обвинение, а Орешников потребовал от него еще денег.