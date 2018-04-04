Модератора групп в соцсетях из Иваново осудили за пропаганду идей ИГ*

БРЯНСК, 4 апр — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии модератора групп и страниц в социальных сетях, который пропагандировал идеи радикального ислама и поддерживал связь с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщает УФСБ России по Ивановской области.

Как отмечает ведомство, житель Иваново, задержанный летом прошлого года, признан виновным в совершении преступлений по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По версии следствия, что осужденный установил и поддерживал контакты со сторонниками радикального ислама и участниками ИГ*. В ходе расследования было установлено, что молодой человек был администратором и модератором нескольких групп в социальных сетях, в которых он размещал аудио- и видеоматериалы материалы, которые содержали высказывания, оправдывающие совершение взрыва. По данным УФСБ, записи также содержали призывы к возбуждению ненависти либо вражды и осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам религиозной принадлежности.

Житель Иваново в суде полностью признал вину. В управлении добавили, что Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения приговор, и он вступил в законную силу.



*Террористическая организация, запрещенная в России