Ушедшего из дома в Уфе ребенка нашли спустя неделю

КАЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Уфе выясняют обстоятельства и причины ухода из дома подростка, которого удалось найти спустя неделю, после возбуждения дела об убийстве, сообщает Следственный комитет РФ.

В правоохранительные органы 1 апреля поступило заявление жительницы Калининского района Уфы о безвестном исчезновении ее 12-летнего сына. Органы полиции приняли меры к розыску несовершеннолетнего, но в ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий место его нахождения установить не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

"По версии следствия, 12-летний житель города Уфы утром 28 марта вышел из дома, и больше о месте его нахождения ничего не известно. Следователями даны четкие указания органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 4 апреля ребенка нашли", — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, сейчас следователи выясняют, не были ли совершены в отношении малолетнего какие-либо противоправные действия за время его отсутствия. Установлено, что семья мальчика многодетная, неблагополучная. Ребенок и его семья состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям родителей ребенка, будут обследованы жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетнего и причины неоднократных уходов его из дома", — подчеркивает ведомство.