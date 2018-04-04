В Ульяновской области при падении наледи с крыши дома пострадала девочка

САМАРА, 4 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи с падением наледи с крыши жилого дома в поселке Октябрьский Ульяновской области, в результате чего девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщает в среду СУСК по региону.

"Следственными органами… проводится проверка по факту получения травмы десятилетней девочкой в результате падения на нее снежной наледи с крыши жилого дома", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 апреля в поселке Октябрьский Радищевского района Ульяновской области, упавшая с крыши одного из многоквартирных жилых домов на улице Мира наледь травмировала девочку. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным прокуратуры региона, жилой дом, с которого упала наледь, обслуживается ООО "Комстройсервис". "Ненадлежащая организация руководством коммерческой структуры деятельности по очистке кровли дома от снега, наледи и сосулек, а также отсутствие контроля привели к произошедшему", — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что от снега не очищены также кровли нескольких домов по улицам Ленина и Школьной. В связи с этим прокуратура потребовала от руководства ООО "Комстройсервис" незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц.