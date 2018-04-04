На складах промзоны в Подольске ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на двух складах промзоны в подмосковном Подольске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар общей площадью 650 квадратных метров в двух складах в Подольске.

"4 апреля в 04.57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузова, дом 4….В 07.02 — ликвидация открытого горения", — говорится на сайте.

Возгорание произошло на мебельном складе в одноэтажном здании размером 10х20 метров. В пяти метрах от него находится еще одно здание, металлическое, размер в плане 15х30 метров, в нем хранятся стройматериалы.

Как сообщается, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и семь единиц техники.