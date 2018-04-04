На складах промзоны в Подольске вспыхнул пожар

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар общей площадью 650 метров квадратных в двух складах промзоны в городе Подольске, сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

"В 05.15 04.04.2018 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по МО поступило сообщение о возгорании на территории промзоны по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузовская, дом 4…В 06.19 локализация пожара на площади 650 метров квадратных", — говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание произошло на мебельном складе в одноэтажном здании размером 10х20 метров. В пяти метрах от него находится еще одно здание, металлическое, размер в плане 15х30 метров, в нем хранятся стройматериалы. Возгорание мебельного склада происходило на площади 200 метров квадратных.

"По прибытию первого пожарного проведена разведка пожара, в ходе которой было установлено, что происходит возгорание склада на площади 200 метров квадратных. В 06.07 произошло возгорание второго рядом стоящего склада 15х30", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и семь единиц техники.