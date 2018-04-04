Из детсада в Новосибирске, где замкнуло электрощит, эвакуировали 45 детей

НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Сорок пять детей в среду утром эвакуировали из детского сада в Новосибирске, где произошло замыкание электропроводки в электрощитовой, что привело к задымлению, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, в 08.22 (04.22 мск) в Ленинском районе Новосибирска в детском саду №348, по адресу микрорайон Горский, 78/1, произошло замыкание проводки в электрощитовой. Дети и персонал были эвакуированы и размещены в соседней школе №212.

"Всего было эвакуировано 45 детей и девять сотрудников детского сада. Никто не пострадал", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что развития пожара удалось избежать, и в детском саду было лишь небольшое задымление.

В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади. Через 13 минут очаг был ликвидирован огнетушителем.