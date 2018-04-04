В приморском селе, где сгорели жилые дома, сформировали пожарную дружину

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Добровольная пожарная дружина сформирована в селе Зеркальное Приморья, где из-за крупного пожара сгорели жилые дома и нежилые строения, сообщает администрация края.

Пожар произошел 28 марта. По данным краевой прокуратуры, огнем уничтожено три жилых дома и два нежилых строения. Власти края сообщали, что версий причин пожара несколько: возгорание в одном из строений или приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Жильцов разместили в муниципальных квартирах. Четыре семьи получат по 100 тысяч рублей из крайбюджета.

"В селе Зеркальное Кавалеровского района… на дежурство заступила пожарная машина. Экипаж сформирован из членов добровольной пожарной дружины Устиновского сельского поселения… Решение о передаче техники принято в связи с тем, что в поселении нет профессиональной пожарной части", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидирован один лесной пожар в Лесозаводском районе, локализовано четыре пожара в Кавалеровском и Ханкайском районах. На утро 4 апреля еще горели четыре пожара в Ханкайском и Тернейском районах и Дальнегорском городском округе.