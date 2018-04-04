МЧС рассказало, сколько подтопленных домов осталось на Алтае и в Туве

НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Обстановка с паводком в регионах Сибири стабильная, подтопленными остается 21 жилой дом; оперативные службы следят за рекой Селенга в Бурятии, где повышается уровень воды, сообщает в среду Сибирский региональный центр МЧС РФ.

"По данным гидрологических служб, в целом обстановка на реках Сибири стабильная. Динамика разрушения ледостава, а также мониторинг текущей обстановки на опасных участках рек осуществляется с помощью космического мониторинга", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, талые воды уходят из подтопленных домовладений в Алтайском крае и в Туве. На утро 4 апреля в Алтайском крае сохраняется вода на территории 311 приусадебных участков и шести частных домов. В Туве остаются подтопленными 15 домов.

"Внимание оперативных служб направлено на реку Селенга в Бурятии. Ледоход на реке сопровождается повышением уровня воды, возможен выход реки в пойменную зону. Угрозы подтопления населенным пунктам и хозяйственным объектам не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В Иркутской области (населенный пункт Хомутово), где накануне оказались под водой 53 приусадебных участка, изменений гидрологической обстановки пока нет. Коммунальные службы и местный пожарно-спасательный гарнизон ведут отсыпку дамбы, углубляют водоотводные каналы, откачивают воду. Эвакуация людей не требуется.

В Сибирском регцентре МЧС отметили, что в ближайшие сутки в Сибири сохранится морозная погода, препятствующая паводку, однако синоптики прогнозируют резкое потепление в период с 6 по 9 апреля. В республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, в Кемеровской области ожидаются высокие дневные температуры, местами до +18. Интенсивное снеготаяние может спровоцировать новые подтопления.