"Гринпис" попросил Минприроды и ГП разобраться с угольной пылью в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. "Гринпис России" направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке, сообщается на официальном сайте организации.
В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют водными потоками угольную пыль.
В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что, возможно, ролик старый, и сейчас в бухте нашли лишь небольшое пятно. Специалисты взяли пробы. Власти Находки также отмечают, что видео снималось, по некоторым признакам, несколько лет назад.
"Проблема загрязнения угольной пылью в Находке, с которой президент России поручил разобраться еще в июне 2017 года, не решена до сих пор. "Гринпис России" отправил обращения по этому поводу в Минприроды и Генпрокуратуру", — говорится в сообщении.
"В Находке и поселке городского типа Посьет, где в марте побывали представители "Гринпис России", жилая зона находится буквально за заборами угольных терминалов. Угольная пыль из порта Посьет распространяется на территорию памятника природы "Бухты залива Посьета", в центре которой находится порт, и на территорию Дальневосточного морского заповедника", — отметили в пресс-службе.
Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Ранее сообщалось, что суд приостановил работу ЗАО "Порт Восточные ворота — Приморский завод" за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.