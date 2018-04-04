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Происшествия

"Гринпис" попросил Минприроды и ГП разобраться с угольной пылью в Находке

05:3504.04.2018
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© Flickr / Howard LakeЛоготип Greenpeace. Архивное фотоЛоготип Greenpeace. Архивное фото
© Flickr / Howard Lake

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. "Гринпис России" направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке, сообщается на официальном сайте организации.

Работа грузового терминала ООО Морской порт в бухте Троицы в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В "Восточном порту" прокомментировали видео о загрязнении бухты

В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют водными потоками угольную пыль.

В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что, возможно, ролик старый, и сейчас в бухте нашли лишь небольшое пятно. Специалисты взяли пробы. Власти Находки также отмечают, что видео снималось, по некоторым признакам, несколько лет назад.

"Проблема загрязнения угольной пылью в Находке, с которой президент России поручил разобраться еще в июне 2017 года, не решена до сих пор. "Гринпис России" отправил обращения по этому поводу в Минприроды и Генпрокуратуру", — говорится в сообщении.

Морской торговый порт Находка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В приморской бухте, которую проверяли после видео, нашли очаги загрязнения
Как сообщает пресс-служба, последствия масштабного загрязнения угольной пылью можно увидеть в видеороликах, снятых местным жителем 31 марта. По словам экспертов "Гринпис", это системная проблема портов Приморья, где уголь переваливают открытым способом, когда происходит выброс огромного количества угольной пыли, которая разносится на многие километры вокруг и наносит ущерб людям и природе.

"В Находке и поселке городского типа Посьет, где в марте побывали представители "Гринпис России", жилая зона находится буквально за заборами угольных терминалов. Угольная пыль из порта Посьет распространяется на территорию памятника природы "Бухты залива Посьета", в центре которой находится порт, и на территорию Дальневосточного морского заповедника", — отметили в пресс-службе.

Залив Находка. Архивное фото
© Михаил Латухин
Власти назвали видео с масштабным загрязнением приморской бухты фейком
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Ранее сообщалось, что суд приостановил работу ЗАО "Порт Восточные ворота — Приморский завод" за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.

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