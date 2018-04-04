Занятия в камчатских школах отменили из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр – РИА Новости. В связи с подходом циклона к берегам Камчатки отменены занятия в школах столицы края, сообщает мэрия Петропавловска-Камчатского.

Как ранее информировали синоптики, атмосферный вихрь подошёл к берегам полуострова в среду, 4 апреля. Он принёс на юг края осадки в виде снега и усиление ветра. По данным краевого главка МЧС, спасатели приведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия, вызванные непогодой.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Власти города также призвали владельцев личных автомобилей оставить их на стоянке и воспользоваться общественным транспортом, чтобы не затруднять движение и не мешать очистке дорог Петропавловска-Камчатского от снега.

Согласно прогнозам синоптиков, циклонический режим погоды на Камчатке продержится в течение нескольких суток.