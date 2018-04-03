Следователи в Екатеринбурге проверят информацию о торговле приемными детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Следствие начало проверку информации о том, что органы опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга будто бы требуют деньги за усыновление приемных детей, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Проверка начата после публикации в издании The Insider сообщения о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, требуются несколько десятков тысяч рублей за одного ребенка. В публикации указаны сведения о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, и о продаже закрепленной за ними недвижимости.

"В Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, под опеку приемным родителям, и о ряде иных противоправных фактов", — говорится в сообщении следствия.

Следователи опросили сотрудников территориального органа опеки и отделения № 1 "Специализированного дома ребенка". Кроме того, следствие ищет возможных пострадавших от действий органов опеки.

Направлены запросы уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области и министру социальной защиты и здравоохранения региона о том, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам. Анализируется должностная документация о работе территориального органа опеки и отделения № 1 "Специализированного дома ребенка".

"По итогам доследственной проверки, при наличии соответствующих оснований, незамедлительно будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Проведение проверки находится под контролем руководства регионального СК России", — отмечается в сообщении.