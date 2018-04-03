Суд обязал националиста Поткина прочесть 52 тома дела за один день

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы ограничил до 4 апреля ознакомление с материалами дела обвиняемого в легализации имущества националиста Александра Белова (Поткина), который должен выйти на свободу 14 апреля — по истечении срока за экстремизм, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил моего подзащитного в ознакомлении с материалами дела до 4 апреля. Ему осталось прочитать 52 тома. Мы обязательно обжалуем это решение суда", — сказал Поповский.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истекает 14 апреля.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Также в прокуратуру было возвращены дело по обвинению в легализации похищенных средств. Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее. Фигурант знакомится с материалами дела.