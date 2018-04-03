Бывшего замдиректора ФСИН Криволапова могут выпустить по УДО

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Криволапова, осужденного к пяти годам колонии в рамках громкого дела о мошенничестве с электронными браслетами, могут в ближайшее время условно-досрочно выпустить на свободу, рассказала РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Бывший заместителя директора ФСИН России Николай Криволапов вместе с экс-главой ведомства Александром Реймером были арестованы по делу об электронных браслетах и хищениях при их закупке. Криволапову суд назначил пять лет и восемь месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей.

По словам Меркачевой, этапировали Криволапова в Калининград всего месяц назад вместе с экс-главой ФСИН Реймером.

"Нахождение под домашним арестом Криволапову зачли в отбытие наказания, потому формально он уже получил право на УДО, хотя за решеткой по факту провел лишь несколько месяцев. По мнению администрации колонии, за это время, сложно сделать вывод, исправился ли осужденный. К тому же арестант не выплатил ущерб, нанесенный ФСИН. Но суд все равно будет рассматривать возможность его освобождения по УДО, поскольку так положено", — рассказала Меркачева.

По ее словам, ходатайство об УДО рассмотрит один из калининградских судов.