Суд продлил арест бывшему врио премьера Дагестана Гамидову

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы до 30 июня продлил арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей на два месяца и 25 суток", — огласил решение судья Артур Карпов.

Также арест продлили бывшим министру образования Дагестана Шахову, зампреду правительства республики Исаеву и вице-премьеру республики Юсуфову.

Защитники заявили, что данное решение непременно будет обжаловано.

Защищали обвиняемых более 10 адвокатов. Все желающие поучаствовать в процессе в качестве зрителей не смогли уместиться в зале заседания Басманного суда, лишь трети из более чем 40 человек, среди которых были близкие друзья и родственники подсудимых, удалось попасть на процесс, остальные ждали решения в коридоре.

Гамидов в ходе заседания заявил, что следователь и прокурор, которые требовали продления ареста с содержанием в СИЗО, зря волнуются о том, что он может уехать из страны, если будет находиться под домашним арестом во время следствия.

"Если я хотел бы убежать, я давно бы убежал. Но я не тот человек, который оставил бы своего 90-летнего отца и большую семью", — заявил Гамидов, добавив, что его поручителями являются 12 олимпийских чемпионов и другие "уважаемые люди", чьё доверие он не может подвести.

"Это дело расследуется три года, у вас нет никаких доказательств, кроме непонятных сплетен", — обратился экс-врио премьера Дагестана к следователю. "В нашей демократической стране вы идете к тому, что люди будут писать жалобы на самих себя, как во времена Сталина".

Адвокаты Гамидова зачитали несколько писем, в том числе от благодарных 520 семей Дагестана, которые были расселены из ветхого жилья благодаря бывшему врио премьера, депутата Госдумы от Дагестана Бувайсара Сайтиева, Союза женщин Дагестана, главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Теева, известных спортсменов Хасана Бароева, Алана Хугаева, Сослана Андиева и многих других организаций, атлетов и общественных деятелей из Дагестана. Все они просили суд поместить обвиняемых под домашний арест.

В начале марта Мосгорсуд признал арест Гамидова законным и обоснованным. Тогда защита заявляла о неправомерности ареста, указывая, среди прочего, что на освобождении бывшего чиновника настаивает глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (адвокат представил его письмо), а сам Гамидов имеет ряд медалей, наград и благодарственных писем за разные заслуги.

Сам обвиняемый отвергает обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом".

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.