Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Защита обжаловала арест владельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
По ее словам, Мосгорсуд в тот же день рассмотрит жалобу еще одного фигуранта дела – Артура Максидова. Заседание назначено на 14.15.
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.