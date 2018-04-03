Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Защита обжаловала арест владельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката Магомедова Магомеда, которая назначена в Московский городской суд на 16 апреля на 14.35", — сказала Дзюрко.

По ее словам, Мосгорсуд в тот же день рассмотрит жалобу еще одного фигуранта дела – Артура Максидова. Заседание назначено на 14.15.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.