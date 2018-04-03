В четырех районах Волгоградской области есть риск подтопления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости. Риск подтопления наблюдается в четырех районах Волгоградской области, полицейские переведены в режим повышенной готовности, говорится в сообщении регионального управления МВД.

В двух районах Волгоградской области, Кумылженском и Михайловском, действует режим ЧС из-за подтопления. Всего в регионе в зону паводка попали уже более 4,5 тысячи человек. По состоянию на 12.00 мск в Кумылженской станице и Обливском хуторе подтоплены 25 домовладений. В зоне паводка угроза подтопления распространяется на 497 участков. В Михайловском районе подтоплено 87 домовладений, в зоне паводка находится 371 придомовая территория.

"В связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов", — говорится в сообщении.

Добавляют, что в указанных районах полиция обеспечивает охрану общественного порядка и имущества эвакуированных граждан, организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения.

По информации региональной администрации, все силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.

Как ранее сообщал областной главк МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега.