Из зоны паводка в Волгоградской области эвакуировали более 100 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости. Более 100 человек эвакуированы из зоны подтопления в Кумылженском районе Волгоградской области, где объявлен режим ЧС, говорится в сообщении областной администрации.
"В настоящий момент эвакуировано 123 человека, 34 из которых дети. Селяне изъявили желание отправиться к родственникам и друзьям, тем не менее, подготовлены два пункта временного размещения. Для тех, кто решил остаться в своих домах, организован подвоз продуктов питания. Из зоны подтопления также выведены 126 животных", — говорится в сообщении.
Все силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.
Как ранее сообщал областной главк МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега.