Под Воронежем мужчина, замуровавший в бетон брата, пойдет под суд

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Житель Северной Осетии предстанет перед судом в Воронежской области, где он убил брата и замуровал его тело в пол дома, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Тело замурованного в бетон 46-летнего мужчины, которого последний раз видели летом 2017 года, было найдено в подвале сарая его дома в селе Никольское Таловского района Воронежской области 13 сентября. По данным следствия, погибший проживал в доме вместе с двоюродным братом. В августе брат, сказав, что уезжает, передал ключи соседке и попросил ее присмотреть за жилищем.

"На вопрос женщины, где его брат, пояснил, что родственник уехал в город Воронеж на заработки. Спустя некоторое время сельчанка заметила в сарае забетонированный подвал, в разговоре с соседями узнала о том, что перед отъездом 40-летний мужчина просил приобрести цемент для строительства крыльца, однако его не построил. Им это показалось странным, при помощи перфоратора они сковырнули бетон и обнаружили тело", — говорится в сообщении.

В отношении брата погибшего, 40-летнего жителя Северной Осетии, временно проживавшего в селе, СК возбудил дело об убийстве. Мужчина сначала направился во Владикавказ, а затем на поезде следовал в сторону Красноярска. При остановке поезда в Россоши он был задержан полицейскими и доставлен к следователю.

"Мужчина дал признательные показания, пояснив, что в ночь на 2 июля 2017 года во дворе дома между ним и братом возник конфликт, в ходе которого он нанес родственнику не менее одного удара обухом топора в область лица. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Он спрятал его тело в сарае, забетонировав в подвале", — информирует следствие.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

"Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.