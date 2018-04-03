Мэрия Москвы обратилась в МВД из-за нападения депутата на художницу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Власти Москвы передали в региональное ГУ МВД России для разъяснения письмо жительницы города Елены Батовой о якобы нападении на нее члена партии "Единая Россия" Александра Закускина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее художница Елена Батова сообщила на своей странице в Facebook о нападении на нее главы муниципального округа Мещанский, члена партии "Единая Россия" Александра Закускина. Позднее женщина направила открытое письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой "публично выступить с осуждением его поступка, потребовать эффективного расследования". В московском отделении "Единой России" сообщили РИА Новости, что считают провокацией заявление Батовой.

"Данное обращение поступило и было направлено департаментом на имя начальника ГУ МВД России по городу Москве Олега Баранова с просьбой разъяснить детали ситуации и обстоятельства произошедшего", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.