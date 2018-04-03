МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал новые записи с камер видеонаблюдения, установленных в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

На кадрах запечатлены первые минуты пожара, унесшего жизни 64 человек. Видно, как люди в панике пытаются покинуть детскую зону, которая находилась рядом с очагом возгорания.

Камеры зафиксировали, что через несколько секунд после вспышки в здании отключилось освещение и посетителям ТЦ пришлось искать выход в темноте.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Он начался на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в ТЦ отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.

Установлением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, полная экспертиза по делу о возгорании займет до трех месяцев.

После ЧП губернатор Кузбасса Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нину Лопатину. Позднее сам глава региона подал в отставку.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).