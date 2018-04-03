Защита подала жалобу на арест предполагаемого члена ОПС Магомедовых

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Защита гендиректора компании "Интекс", входящей в группу "Сумму", Артура Максидова подала жалобу на его арест в рамках дела о преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката Максидова Артура", — сказала она.

Арест братьев Магомедовых между тем пока не обжалован. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Всем им грозят длительные сроки заключения.