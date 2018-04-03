Сотрудники МЧС в оперативном штабе у ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018. Архивное фото

Сотрудники МЧС в оперативном штабе у ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В главном управлении МЧС по Кемеровской области проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Выемка документов проводится, работают следователи", — уточнил собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

Арестованы семь человек. Все они останутся под стражей до 25 мая. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.

На днях глава МЧС Владимир Пучков извинился перед родителями погибших детей.

